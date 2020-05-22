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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав рассказал о формировании статистики по COVID-2019

В ведомстве отметили, что официальная статистика по пациентам формируется только на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления коронавируса
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Официальная статистика по пациентам с новой коронавирусной инфекцией формируется только на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления коронавируса, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

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"В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены [в статистику] после повторного обследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что люди с ОРВИ в эту статистику также не входят.

"За апрель от коронавирусной инфекции умер 1 141 человек", - добавили в министерстве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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