Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс.

ТЕГЕРАН, 22 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 311, общее количество инфицированных в превысило 131,6 тыс. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 311. Общее число заболевших достигло 131 652", - приводит его слова агентство ISNA. Таким образом, пятый день подряд в стране выявляется более 2 тыс. инфицированных.

Джаханпур добавил, что за 24 часа умер 51 пациент с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 300". По данным Минздрава, в республике выздоровели 102 276 человек. "В стране проведено 763 913 тестов на коронавирус", - отметил представитель ведомства.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта (3 186 случаев), после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти.

Иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.