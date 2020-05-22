В Севастополе ввели выплаты для медиков, не получающих федеральные надбавки

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило региональные выплаты для некоторых категорий сотрудников медучреждений, которым не положены федеральные надбавки, а также сотрудникам медицинского штаба по борьбе с коронавирусом и работникам блокпостов, где проверяют въезжающих в город. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании городского правительства.
"[Постановлением предусмотрены] выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, не попадающих под выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением правительства Российской Федерации", - сказал на заседании директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, уточнив, что всего на эти цели заложено 6,34 млн рублей.
Он добавил, что также закладываются средства на премии для других людей, привлеченных к мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции - для работников медицинского штаба и блокпостов. В сумме на все выплаты из регионального бюджета планируется направить 21,9 млн рублей.
Постановление было поддержано правительством. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил провести выплаты до 26 мая.
По данными правительства на пятницу, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 149 человек, выздоровели 105, умерли двое.