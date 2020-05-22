В Севастополе ввели выплаты для медиков, не получающих федеральные надбавки

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило региональные выплаты для некоторых категорий сотрудников медучреждений, которым не положены федеральные надбавки, а также сотрудникам медицинского штаба по борьбе с коронавирусом и работникам блокпостов, где проверяют въезжающих в город. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании городского правительства.

"[Постановлением предусмотрены] выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, не попадающих под выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением правительства Российской Федерации", - сказал на заседании директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, уточнив, что всего на эти цели заложено 6,34 млн рублей.