Псковский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуск во время пандемии

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников из-за угрозы распространения коронавируса запретил главам районов и руководителям муниципалитетов уходить в отпуск. В противном случае такие чиновники в дальнейшем не получат поддержки от администрации региона, объявил Ведерников в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Государственные и муниципальные служащие в условиях противодействия коронавирусу остаются на рабочих местах. Это не прихоть, это необходимость. В этой связи у меня вызывает крайнее недоумение, что глава муниципального района может себе позволить уйти в отпуск. Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира. Иначе как безответственностью, некомпетентностью и полным непониманием своих функций я это решение назвать не могу. Хочу предупредить, если кто-то себе такое позволит, никакой помощи, поддержки и понимания от меня не ждите", - сказал Ведерников.

Ранее медики выявили пять очагов заражения коронавирусом в медицинских учреждениях Псковской области. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117 человек. Кроме того, на территории региона ранее был локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46 человек.

На данный момент в регионе выявлен 541 случай заражения, зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровели 185 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.