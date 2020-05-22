NBC: в Миссисипи сожгли церковь, в которой проводились службы во время пандемии

ТАСС, 22 мая. Первая пятидесятническая церковь в городе Холли-Спрингс (штат Миссисипи), в которой проводились службы для прихожан во время пандемии коронавируса, была полностью разрушена в результате пожара. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC .

По ее данным, полицейские рассматривают в качестве основной версии произошедшего умышленный поджог. На парковке рядом с церковью было обнаружено граффити с надписью "Полагаю, что теперь вы останетесь дома, лицемеры".

Ранее местные власти обвинили руководство церкви в несоблюдении мер самоизоляции. Так, 10 апреля в здании собрались порядка 40 человек, которые не соблюдали правила социального дистанцирования, отметили в полиции. В ответ на ограничения на проведение массовых мероприятий со стороны администрации города представители церкви подали ответный иск к мэрии, обвинив ее в нарушении конституционных прав граждан.

Губернатор штата Тейт Ривз выразил сожаление в связи со случившимся. "Мое сердце разбито, я возмущен. Что пандемия делает с нами? Мы должны молиться за эту страну", - указал политик.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 94,7 тыс. человек, из которых 580 - в Миссисипи.