Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусом

ТАСС, 22 мая. Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Липецкой области умер врач с подтвержденным COVID-19 - участковый терапевт Грязинской центральной районной больницы. Работа врача была связана с обслуживанием больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый врач в регионе, умерший после заражения коронавирусной инфекцией. Он стал пятым человеком с коронавирусом, умершим в регионе с начала пандемии.

"Он лечился в амбулаторных условиях, 19 мая был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. Сегодня на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности мужчина скончался. Умершему было 54 года, он страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ", - говорится в сообщении.

Родным умершего будет предоставлена единовременная страховая выплата в размере 2,7 млн рублей.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 1 503. Выздоровели 443 человека, пятеро умерли.