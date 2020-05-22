В СФ предложили разработать программу модернизации школьных столовых и пищеблоков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко предложила разработать федеральную программу по содействию созданию и модернизации пищеблоков и столовых в школах для обеспечения детей бесплатным горячим питанием.

"Требуется проработать вопрос о принятии на федеральном уровне программы содействия создания и модернизации пищеблоков и столовых государственных муниципальных общеобразовательных организаций. Здесь также необходимо совершенствовать законодательство в сфере закупок", - сказала Зленко в пятницу на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

Она предложила подключить к этой работе бизнес-сообщество и все заинтересованные стороны, подчеркнув, что необходимо обеспечить учеников младшей школы горячим питанием с начала учебного года, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы готовности российских субъектов к обеспечению школьников с 1 сентября 2020 г. горячим питанием в соответствии с принятым ранее законом. По словам Зленко, среди основных проблем, с которыми столкнулись регионы при подготовке к практической реализации закона, - недостаточный уровень развития инфраструктуры для организации горячего питания. "К сожалению, на сегодняшний день субсидии не получили ряд регионов, где много малобюджетных школ, школ в отдаленных районах, учреждений, где нет пищеблоков", - сказала она, добавив, что теперь субъектам РФ предстоит направить на модернизацию пищеблоков часть своих средств.

Также, по мнению парламентария, важно направить выделяемые из федерального бюджета средства на закупку продукции у отечественных производителей. "И здесь необходима твердая позиция министерств сельского хозяйства и просвещения. Главное, чтобы в школы шла экологически чистая, безопасная и качественная отечественная продукция", - подчеркнула зампред аграрного комитета.

Зленко также отметила, что важно ускорить подготовку нормативно-правового акта об установлении размера и условий предоставления бюджетам всех субъектов РФ, начиная с 2020 г., субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием учеников начальной школы, а также нормативно-правового акта Роспотребнадзора по определению норм бесплатного горячего питания.

Закон

Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал закон, в соответствии с которым учащиеся начальных классов будут обеспечиваться не менее одного раза в день бесплатным питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законом также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.