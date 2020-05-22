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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье продлили режим самоизоляции до конца мая

Ранее его продлевали до 24 мая

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья решили продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

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"Режим самоизоляции на Ставрополье продлевается до 31 мая. Спецпропуска, выданные до 24 мая, автоматически продлеваются до 31 мая, никаких дополнительных отметок ставить не нужно", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 24 мая 2020 года. С 18 мая 2020 года в крае действует обязательный масочный режим. Постепенно власти реализуют мероприятия по смягчению ограничительных мер: в регионе начали работать промышленные предприятия, парикмахерские, стоматологические кабинеты.

За сутки в регионе подтверждено 53 случая коронавируса, два пациента умерли. "Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью, и практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно", - написал в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 1 781 случай заражения, 22 пациента остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 131 человек. После выздоровления из больниц выписаны 680 человек, 36 пациентов с коронавирусом умерли.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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