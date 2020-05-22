На Ставрополье продлили режим самоизоляции до конца мая

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья решили продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

"Режим самоизоляции на Ставрополье продлевается до 31 мая. Спецпропуска, выданные до 24 мая, автоматически продлеваются до 31 мая, никаких дополнительных отметок ставить не нужно", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 24 мая 2020 года. С 18 мая 2020 года в крае действует обязательный масочный режим. Постепенно власти реализуют мероприятия по смягчению ограничительных мер: в регионе начали работать промышленные предприятия, парикмахерские, стоматологические кабинеты.

За сутки в регионе подтверждено 53 случая коронавируса, два пациента умерли. "Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью, и практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно", - написал в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 1 781 случай заражения, 22 пациента остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 131 человек. После выздоровления из больниц выписаны 680 человек, 36 пациентов с коронавирусом умерли.