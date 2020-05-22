В РПЦ предложили включить ряд СМИ в реестр НКО, нуждающихся в поддержке из-за пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда предложил на заседании в Общественной палате (ОП) РФ в пятницу рассмотреть вопрос включения ряда СМИ в реестр некоммерческих организаций, которым требуется поддержка в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

"У нас СМИ оказались вне этой сферы помощи, а ведь мы знаем, что есть среди средств массовой информации некоммерческие субъекты - их не так много, но они есть, и они выполняют важную просветительскую функцию, социальную функцию. Поэтому, может быть, если вы меня поддержите, я просил бы в протоколе отметить - попытаться рассмотреть вопрос включения в реестр в том числе тех некоммерческих СМИ, которые будут соответствовать определяемым критериям", - сказал Легойда.

На заседании секретарь ОП РФ Лидия Михеева попросила региональные общественные палаты и общественные советы при министерствах и ведомствах оказать помощь правительству в создании реестра социальных некоммерческих организаций (НКО), которым необходима поддержка в условиях распространения коронавируса. Она отметила, что с такой же просьбой ОП обратится во все общественные советы при министерствах и ведомствах.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных НКО в связи с распространением коронавируса. На совещании 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год. Помимо этого, президент поручил кабмину создать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки, ускорить доведение 3 млрд рублей для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер.