Российская система здравоохранения уже готовится к третьему этапу выхода из ограничений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Система здравоохранения России уже готовится к третьему этапу выхода из ограничений, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, и возвращается к привычной специализированной работе. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Существенно снизилась госпитализация, у нас всегда есть резервные койки. Работа становится более плановой <…> Анализируя тренды последних дней, мы с позиции управленцев, врачей серьезно начинаем готовиться к третьему этапу - возврату к привычной специализированной работе", - сказал Карпов.

По словам главы центра им. Пирогова, "этого очень ждут и тысячи пациентов, которые в силу понятных обстоятельств были лишены привычной доступности высокотехнологичной медицинской помощи".

Карпов также сообщил, что группа экспертов по заданию Роспотребнадзора уже продумывает процесс выхода из режима перепрофилирования клиник под лечение пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.