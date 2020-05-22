{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин отметил, что созданный во времена СССР санэпидемнадзор удается укрепить

По словам президента, "Советский Союз разрушили, а созданные им системы не удалось"

НОВО-ОГАРЕВО, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал позитивным сохранение в стране созданной еще в советское время системы санитарно-эпидемиологического надзора, которая сейчас укрепляется на фоне пандемии коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Заслушав в ходе совещания в режиме видеоконференции в пятницу доклад директора противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимира Кутырева, глава государства попросил напомнить, кто в СССР создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора и реагирования на эпидемии. Ученый в ответ упомянул основоположника советского здравоохранения Николая Семашко и "огромную плеяду специалистов после него".

"Точно, - сказал Путин. - Вот Советский Союз разрушили, а созданные им системы не удалось". Президент РФ отметил, что санитарно-эпидемиологическую систему, "слава богу, сохранили в том хотя бы виде, в котором она есть". "И сейчас есть все основания считать, что мы сделаем дальнейшие шаги по ее укреплению, собственно говоря это и происходит", - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
За последние сутки в городе подтверждено 53 случая заражения COVID-19
Читать полностью