Рейс из Москвы в Нью-Йорк состоится 23 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" совершит 23 мая рейс из Москвы в Нью-Йорк, билеты на него все еще доступны. Об этом написала в пятницу на своей странице в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Билеты на рейс "Аэрофлота" из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк в аэропорт имени Джона Кеннеди по-прежнему в продаже на сайте авиакомпании. Он вылетает в субботу, 23 мая, в 14:15. Свяжитесь напрямую с компанией, если хотите приобрести билеты на этот рейс", - написала она, обращаясь к тем американцам, которые по-прежнему остаются в РФ.