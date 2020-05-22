Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне перейти на новый этап смягчения ограничений

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Испании разрешило автономному сообществу Мадрид и Барселоне перейти с 25 мая к следующему этапу ослабления ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Сальвадор Ильа.

На большей части территории страны этот этап наступил еще 18 мая. Мадрид хотел перейти к данной фазе еще 11 мая, однако власти Испании тогда полагали, что регион не готов к ослаблению ограничений, предусмотренных на следующем этапе. "Переходят на первую фазу (вторую из четырех объявленных кабмином - прим. ТАСС) все автономное сообщество Кастилия-и-Леон, город Барселона и все автономное сообщество Мадрид", - уточнил министр. При этом, по его словам, ряд провинций с 25 мая смогут перейти на третий из четырех этапов смягчения мер, введенных из-за пандемии.

Ранее правительство представило план постепенного ослабления ограничений, который включал в себя четыре фазы. Власти предупреждали, что смягчение мер может проходить разными темпами в зависимости от обстановки в том или ином регионе или провинции. На той фазе, которая наступит в Мадриде и Барселоне 25 мая, разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи.

Ситуация в Испании

С начала распространения инфекции в стране было выявлено 233 тыс. заболевших, 27 940 пациентов умерли. При этом автономные сообщества Мадрид и Каталония являются наиболее пострадавшими в стране регионами из-за пандемии.

С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы (от нулевой до третьей). Со 2 мая жителям страны всех возрастов разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 4 мая кафе и рестораны начали готовить еду навынос, возобновили работу парикмахерские, небольшие торговые точки, мастерские, но клиентам необходимо заранее записываться на прием. С 15 мая всем прибывающим в Испанию из-за рубежа нужно находиться на карантине в течение двух недель.

Пока режим повышенной готовности будет действовать до 7 июня.