Минюст проверит все региональные нормативные акты о доплатах медикам

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минюст РФ поручил всем территориальными органам провести правовую экспертизу принятых в регионах нормативных актов о доплатах медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Региональные акты будут проанализированы на предмет соответствия федеральному законодательству о выплатах стимулирующего характера лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - сообщили в Минюсте.

Такое поручение дано в связи с вступлением в силу постановления правительства от 15 мая, в соответствии с которым отменена необходимость учета фактически отработанного времени при расчете стимулирующей выплаты медикам и установлена необходимость доплат водителям автомобилей скорой помощи.