Посол РФ: случаев заражения коронавирусом среди россиян в США нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ни одного подтвержденного случая заражения россиян коронавирусом на территории США пока не зафиксировано. Об этом сообщил в пятницу посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Каждый день я получаю сводку о том, что происходит с россиянами, есть ли какие-то случаи. На сегодняшний день не могу подтвердить ни одного случая заражения россиян на территории США", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

Антонов отметил, что российское посольство приняло ограничительные меры с целью профилактики коронавируса. По его словам, сотрудники диппредставительства практически не выходят за его ограду, а все необходимые продукты заказываются онлайн. "Мы делаем все возможное, чтобы у нас никто из российских граждан, работающих в российских загранучреждениях, не заболел", - отметил он.

Рассуждая о ситуации, складывающейся в Соединенных Штатах в связи с пандемией, Антонов подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "делает очень много для того, чтобы остановить распространение пандемии". "Мне кажется, в США, так же как и у нас дома, мы пытаемся найти определенный баланс, баланс между здоровьем, защитой здоровья наших граждан или в данном случае американских граждан и работой экономики. Как найти этот баланс, как его выверить, я думаю, то, что делается в США, заслуживает уважения. Однако потерь очень много", - добавил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.