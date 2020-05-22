Надбавки за работу в режиме борьбы с коронавирусом получили 28 тыс. медиков Подмосковья

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 28 тыс. медиков, работающих в Московской области, получили полагающиеся им президентские, федеральные и региональные надбавки за работу в условиях режима повышенной готовности, об этом в пятницу в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Существует президентская выплата, вторая выплата - федеральная и третья - это региональная выплата, у нас, соответственно, которая принята нашим решением. Все три выплаты доведены до медиков. Это порядка 28 тыс. человек, тех, кто соприкасался с COVID. Или те, кто сталкивался с ОРВИ, - по региональным выплатам - или пневмонией", - сказал он.

Расчет региональной доплаты производится за каждую смену, в течение которой хоть одному пациенту с коронавирусом, пневмонией или ОРВИ, была оказана медпомощь. Региональная доплата врачам составляет 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 30 тыс. рублей; младшему медперсоналу - 10 тыс. рублей, водителям, администраторам - 15 тыс. рублей, прочему персоналу медучреждений - 10 тыс. рублей. Размер выплат медики Московской области смогут рассчитать с помощью онлайн-калькулятора на портале госуслуг Подмосковья.