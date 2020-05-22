В Калининградской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские с 25 мая начнут привлекать жителей Калининградской области к административной ответственности в случае нарушения масочного режима. Об этом журналистам сообщили в пятницу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

С 12 мая в области ослаблен режим самоизоляции, разрешена работа торговых центров и парикмахерских, но в целях предотвращения распространения инфекции введен масочный режим. Пока к административной ответственности за его нарушение граждан не привлекали.

"Сегодня на оперативном штабе губернатор Калининградской области обратился к региональному управлению МВД с просьбой перейти к ужесточению контроля за выполнением масочного режима. С понедельника [25 мая] органы правопорядка начнут привлекать к административной ответственности людей, нарушающих на улице масочный режим", - сказал представитель штаба.

Ношение масок в области обязательно в торговых центрах, общественном транспорте и на улицах. В штабе отметил, что у жителей и организаций региона было достаточно времени для того, чтобы привыкнуть к соблюдению этого режима и обеспечить всех средствами индивидуальной защиты.

По данным штаба, на 22 мая в области выявлено 1 117 случаев заражения коронавирусом, 471 человек выздоровел, умерли 18, остаются под медицинским наблюдением 2 837 человек, в том числе 178 в условиях обсерватора.