Посольство России в США приспустило флаг в память о жертвах пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне вслед за федеральными госучреждениями США приспустило флаг над своим зданием, чтобы почтить память американцев, скончавшихся из-за коронавируса. Об этом заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Сегодня Дональд Трамп принял решение приспустить флаги на официальных учреждениях Соединенных Штатов Америки в знак скорби и памяти о тех людях, которых мы потеряли. Российское посольство последовало этому призыву. Мы тоже сегодня в знак памяти и скорби приспустили флаг над нашим посольством", - сказал он.

В пятницу Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в стране в память о жертвах пандемии коронавируса. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.