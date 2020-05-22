Посольство России в США пытается установить местонахождение еще 29 российских школьников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Местонахождение еще 29 школьников из России, выехавших в США по образовательным программам, остается неизвестным российскому диппредставительству в Вашингтоне. Об этом сообщил в пятницу в ходе онлайн-брифинга посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"По некоторым данным, в США находятся еще 29 школьников, но у нас пока нет никаких данных (об их местонахождении - прим. ТАСС). Мы пытаемся установить конструктивное взаимодействие с Госдепартаментом на сей счет с тем, чтобы выяснить, где эти дети, что с ними происходит. <...> Я хочу уверить о том, что мы сможем справиться с этой задачей. Наши детки спокойно, кто хочет, вернутся в Москву. Самое главное - никто из них пока не заболел [после заражения коронавирусом], слава богу. Все с ними нормально", - сказал он.

Антонов добавил, что вернувшиеся в Москву школьники проходят 14-дневный карантин в обсерваторах или по месту своего проживания. "Мы действуем в строгом соответствии с указаниями оперативного штаба, который в рамках нашей страны регулирует процесс вывоза российских граждан", - подчеркнул дипломат.

Посол также сообщил, что 23 мая в Россию вернутся 12 школьников. "Всего при нашем содействии за это время на родину вернулись 38 подростков. Мы находимся сейчас в контакте с 11 ребятами. Подчеркну, не только с ребятами, но и с родителями, - продолжил он. - Кстати, не все родители позитивно относятся к нашему вниманию, даже были такие замечания: "Оставьте наших детей, пускай они продолжают жить, учиться в США". Мы никому ничего не навязываем, мы никого не заставляем, но мы всегда готовы подставить свое плечо. Та душевность, которую проявляют наши дипломаты, вызывает большое уважение".

По словам Антонова, многие американцы с очень большим вниманием и заботой отнеслись к российским детям. "[Американцы] до сих пор говорят, что будут содержать их в своих семьях до тех пор, пока не закончится эта беда. <...> Российские дипломаты, как мы говорим, скинулись. Мы купили билеты, доставили [школьников] до самолета и отправили их в Москву, предварительно связавшись с каждым родителем и с оперативным штабом. Наши соотечественники, объединение "Русская молодежь Америки" показали свою порядочность, добродушие, сердечность. Они взяли к себе многих российских детей и сопровождали их от момента того, как они попали к ним в руки, до момента, как они попали на борт самолета", - добавил посол.

Большинство школьников нашли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии различных программ. Из-за пандемии нового коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД.

Захарова отмечала, что в США с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. Часть школьников уже вернулась в РФ.