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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Оксана Пушкина выписалась из больницы

Депутат ранее сообщала, что переносит инфекцию бессимптомно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина, у которой был диагностирован коронавирус, выписалась после выздоровления из Центральной клинической больницы в Москве.

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"С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам - за профессионализм и героизм!" - написала она в пятницу в Instagram.

Депутат ранее сообщала, что переносит инфекцию бессимптомно, компьютерная томография показала минимальные изменения в легких.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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