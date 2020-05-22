Депутат Оксана Пушкина выписалась из больницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина, у которой был диагностирован коронавирус, выписалась после выздоровления из Центральной клинической больницы в Москве.

"С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам - за профессионализм и героизм!" - написала она в пятницу в Instagram.

Депутат ранее сообщала, что переносит инфекцию бессимптомно, компьютерная томография показала минимальные изменения в легких.