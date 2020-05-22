Вывозной рейс из Киргизии доставил россиян в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Граждане России прибыли в субботу в Екатеринбург специально организованным рейсом из Бишкека с посадкой в Новосибирске. Это следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.