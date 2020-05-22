Вывозной рейс из Киргизии доставил россиян в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Граждане России прибыли в субботу в Екатеринбург специально организованным рейсом из Бишкека с посадкой в Новосибирске. Это следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
"Рейс прибыл в 00:42 (22:42 мск 22 мая)", - значится на табло.
В Екатеринбург самолет доставил 60 человек.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.