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Вывозной рейс из Киргизии доставил россиян в Екатеринбург

На родину вернулись 60 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Граждане России прибыли в субботу в Екатеринбург специально организованным рейсом из Бишкека с посадкой в Новосибирске. Это следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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"Рейс прибыл в 00:42 (22:42 мск 22 мая)", - значится на табло.

В Екатеринбург самолет доставил 60 человек.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
КиргизияРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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