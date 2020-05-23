В Бразилии заявили, что противники Болсонару собирались заразить индейцев коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /ТАСС/. Бразильский министр по делам женщин, семьи и правам человека Дамарис Алвес заявила, что противники президента страны Жаира Болсонару готовили провокацию с заражением представителей коренного населения Амазонии коронавирусом. Об этом она рассказала в ходе правительственного совещания, видеозапись которого была опубликована в пятницу.

"Мы получили информацию о подготовке намеренного преступного заражения индейцев в [штате] Рорайма и в Амазонии, чтобы уничтожить их деревни и целые народности, и свалить это все на президента Болсонару", - сказала министр. После этого, как утверждает Алвес, она вместе с главой Национального фонда по делам индейцев отправилась в этот северный регион страны, чтобы предупредить о готовящемся преступлении местную полицию и военных. Министр не уточнила, чем закончилась ее поездка и был ли предотвращен преступный замысел, причиной которого, по ее мнению, было намерение преподнести политику правительства Болсонару в отношении защиты коренного населения страны от коронавируса, как неэффективную.

По информации Объединения индейских народов Бразилии, в стране насчитывается по меньшей мере 846 случаев заражения коронавирусом среди представителей 59 коренных этносов, 121 человек умер. По официальным данным Минздрава страны, инфицированных индейцев менее 500, из них 25 умерли.

Бразилия, где первый случай коронавируса был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (326 448) и связанных с ним смертей (21 048). 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого коронавирусом заболевания симптомами еще в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.