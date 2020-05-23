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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США разрешат некоторым зарубежным профессиональным спортсменам въехать в страну

Министерство внутренней безопасности совместно со спортивными объединениями определит, кого именно коснется послабление

ТАСС, 23 мая. Министерство внутренней безопасности США позволит отдельным зарубежным профессиональным спортсменам посещать страну, даже если до этого на них распространялись введенные в связи с пандемией коронавируса въездные ограничения. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

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"В рамках поддержки [проводимого] администрацией [президента США Дональда] Трампа возобновления работы экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подписал указ, освобождающий некоторых иностранных профессиональных спортсменов, которые участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях, организуемых определенными лигами, вместе с их основным персоналом и членами семей от [обязанности выполнять] постановления, запрещающего их въезд в США", - говорится в документе. Теперь министерству предстоит совместно со спортивными объединениями определить, кого именно коснется послабление.

Вулф подчеркнул, что проведение спортивных состязаний оказывает положительное влияние не только на экономику страны, но и на настрой граждан, укрепляя чувство национального единства.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта глава государства объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам Трампа, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали свыше 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,9 тыс. человек.

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