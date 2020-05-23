Доставка подарков на самокате и концерты дома. Как поздравят выпускников в период пандемии

ТАСС, 23 мая. Школы и университеты России вынуждены отказаться от традиционного празднования выпускных из-за пандемии коронавируса. Администрации учебных заведений ищут новые форматы празднования: на Урале выпускникам вуза доставят на самокатах праздничные подарки домой, а традиция делать прощальные рисунки на асфальте перед школой для ямальских школьников перекочует в интернет.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о проведении онлайн-выпускного с участием всех вузов, Российского союза ректоров и платформы "Россия - страна возможностей". Минпросвещения рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах.

Праздник приедет на самокате

Крупнейший в УФО Уральский федеральный университет (УрФУ) сообщил, что впервые проведет выпускной в онлайн-формате. Несмотря на ситуацию с пандемией традиции празднования в УрФУ планируют сохранить. "Это будет особенный день, потому что сотни волонтеров УрФУ с помощью специально украшенных автомобилей, такси и на самокатах будут разъезжать по городу и привозить подарки. Это не единственная особенность онлайн-выпускного, которую мы придумали, полное содержание праздника может изменяться, университет подготовит и несколько сюрпризов", - сообщил председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов.

Каждому студенту доставят на дом мантию с шарфом, академическую шапочку и памятный подарок. Вуз уже запланировал прямые включения со студентами, родителями и преподавателями, трогательные видеопоздравления, конкурсы и флешмобы, в том числе традиционное подбрасывание в воздух академических шапочек. "Мы планируем записать главный студенческий гимн Gaudeamus в исполнении десятков вокалистов со всей страны", - добавил Партов.

Прощание со школой

Как рассказала ТАСС представитель родительского комитета "Школы Сколково - Тамбов" Ольга Топильская, многие выпускники, которые начали готовиться к главному школьному празднику еще осенью, расстроены и дезориентированы. "Некоторые ребята заранее купили себе на выпускной наряды, поэтому они не оставляют надежды еще собраться и отметить этот день, даже если это случится несколько позже, чем планировалось. Кроме того, мы успели до объявления пандемии провести фотосессию детей для школьного альбома, поэтому память об окончании школы сохранится на фото", - сказала Топильская.

Поддержать школьников стараются и в Ямало-Ненецком автономном округе. "В населенных пунктах Приуральского и Шурышкарского районов планируется организовать выдачу аттестатов с доставкой на дом. Для этого директора школ намерены организовать автобусы, украсить их, и с соответствующим музыкальным сопровождением доставлять аттестаты по выпускникам в течение нескольких дней", - сообщили ТАСС в департаменте образования ЯНАО. Во многих школах Ямала есть традиция делать прощальные рисунки перед школой или стенгазеты с детскими фото, которые в этом году перекочуют в соцсети.

Бережно к многолетним школьным традициям отнеслись и в Майкопском лицее №34, который считается одним из лучших учебных заведений в Адыгее. Сложная эпидемическая обстановка не оставляет надежды на проведение традиционного прощания с лицеем в благоухающем цветами уютном дворике, сказал ТАСС директор Олег Франко. "Мы не можем допустить, чтобы дети остались без праздника, поэтому будем вести прямую трансляцию с лицейского двора. Вальс станцевать, конечно, не получится, но традиционные отпечатки ладони выпускников для лицейского музея, который открывается и работает только один раз в году, будут оставлены", - рассказал он.

Однако в некоторых регионах все же пришлось нарушить многолетние традиции. Так, в этом году общегородской последний звонок во Владимире должен был в десятый, юбилейный раз пройти в формате шествия. По традиции, в историческом центре города ненадолго останавливается движение транспорта, и выпускники торжественно шагают от Золотых ворот до Успенского собора. Вместо этого последний звонок во Владимире будет проходить в формате видеоконференцсвязи ориентировочно 29 мая. В городе будет организовано несколько точек подключения, откуда руководители Владимира будут поздравлять выпускников с окончанием учебы.

Сохранить традиции в вузе

Как сообщили ТАСС в Севастопольском государственном университете, выпускной для студентов может быть организован онлайн: вокальная и театральная студия уже перешли на дистанционный формат работы. "Студенты СевГУ поют, танцуют и читают стихи вслух дома. Думаем и над тем, как устроить праздник выпускникам - технологии и ресурсы позволяют это сделать", - сказали ТАСС в вузе. Недавно появившуюся традицию вручать значки выпускника планируют сохранить.

В Тамбовском государственном техническом университете традиционные поздравления выпускников от представителей профессиональных сообществ, органов власти, выдающихся выпускников вуза пройдут в формате онлайн. "Нам бы хотелось сохранить атмосферу и значимость этого важного момента", - поделилась с ТАСС первый проректор ТГТУ Наталия Молоткова.

Торжественное вручение дипломов выпускникам Санкт-Петербургского университета ИТМО с 2016 года проходит в формате масштабного опен-эйр - праздника ИТМО.Live, открытого для всех гостей и друзей Университета ИТМО. Каждый год старт празднику дает полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона. Такой формат проведения праздника планируется и в 2020 году, но если режим самоизоляции продлят, праздник пройдет в онлайн-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Проректор по делам молодежи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Максим Пашоликов отметил, что в этом году в вузе реализуется видоизмененный проект традиционных выпускных альбомов. "Свои альбомы выпускники получат в электронном виде с возможностью позже распечатать альбом в университетской типографии", - отметил собеседник агентства.

Выдача дипломов

Как рассказал ТАСС директор департамента образования Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Сергей Галунин, пока вуз рассчитывает, что выдачу дипломов выпускникам удастся провести по традиционному сценарию, но разрабатывает и альтернативу, среди них растянутая во времени процедура, выездные мероприятия на открытом воздухе. В Северо-Восточном федеральном университете выпускники получат дипломы через секретарей государственной аттестационной комиссии.

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что в отличие от проведения экзаменов, выдачу дипломов онлайн организовать нельзя. "Его можно вручить только лично или отправить по почте по специальному заявлению выпускника. Решение о формате выдачи дипломов мы будем принимать исходя из эпидемиологической ситуации. Возможно, придется отложить процедуру выдачи, если в этот момент будет неблагоприятная обстановка", - сказал он, отметив, что вуз заинтересован выдать дипломы как можно раньше, чтобы выпускники смогли устроиться на работу.

В крайнем случае, вуз найдет способ подтвердить работодателям дистанционно, что защита состоялась.