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Пандемия коронавируса нового типа

Власти штата Нью-Йорк разрешили жителям собираться группами до 10 человек

При этом жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и другие меры по предотвращению распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк ослабили ограничительные меры против распространения нового коронавируса, разрешив жителям собираться группами до 10 человек. Соответствующее заявление губернатора штата Эндрю Куомо было опубликовано в пятницу вечером на его сайте.

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Согласно распространенным данным, власти изменили выпущенный ранее указ, который предоставлял гражданам возможность собираться в количестве до 10 человек лишь для проведения религиозных церемоний, а также мероприятий по случаю Дня поминовения (25 мая). Теперь, согласно тексту указа, его действие распространяется на проведение любых мероприятий с участием 10 и менее человек. При этом власти штата отмечают, что, несмотря на послабление, жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и другие меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,9 тыс. человек. В Нью-Йорке на 358 тыс. зараженных приходится 28 853 жертвы, более 63 тыс. человек выздоровели.

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