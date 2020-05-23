Вывозной рейс из Камбоджи забрал 121 россиянина

ХАНОЙ, 23 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" забрал в субботу из Камбоджи 126 граждан России и стран СНГ, которые не имели возможности покинуть королевство после прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Камбодже.

"23 мая в 01:35 по местному времени (21:35 мск 22 мая) 121 российский гражданин покинул Камбоджу на вывозном рейсе FV6698 авиакомпании "Россия", следующем по маршруту Пномпень - Новосибирск - Москва", - отметили в посольстве. В дипмиссии также сообщили, что, помимо россиян, из Пномпеня вылетели трое граждан Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии (всего - 126 человек).

Сотрудники посольства России в Камбодже находились в аэропорту и оказали пассажирам всю необходимую помощь в решении вопросов, связанных с регистрацией на рейс и получением посадочных талонов. На борт смогли попасть все граждане РФ из числа тех, кто успешно прошел регистрацию на портале "Госуслуги" и был включен в составляемые Минкомсвязи России вывозные списки российских граждан.