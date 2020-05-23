В Совфеде предложили временно не применять норму КоАП об аресте за неуплату штрафов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают приостановить до конца 2020 года применение нормы об административном аресте за неуплату штрафов. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

С этой целью предлагается разработать законопроект о внесении изменений в статью 20.25 КоАП РФ. Как сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенаторы занимаются разработкой этой законодательной инициативы и планируют в скором времени внести ее на рассмотрение парламента.

"В условиях режима самоизоляции, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и иных принятых в субъектах РФ ограничительных мер не все граждане имели возможность для своевременной оплаты наложенных на них административных штрафов", - сказал Клишас.

Он напомнил, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение такого штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. "Однако в настоящее время в КоАП РФ не предусмотрен порядок представления ходатайств, заявлений и жалоб посредством подачи их в электронном виде. Таким образом, вопрос о предоставлении гражданину отсрочки или рассрочки уплаты штрафа также может быть не решен вовремя. Применение указанных мер административной ответственности, в особенности мер, связанных с ограничением свободы, в данных условиях представляется несоразмерным совершенным деяниям", - подчеркнул глава комитета СФ.

Кроме того, по словам сенатора, временное исключение возможности применения меры ответственности в виде административного ареста также позволит в большей степени обеспечить защиту здоровья граждан, привлекаемых к административной ответственности за несвоевременную уплату наложенных на них административных штрафов.