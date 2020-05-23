В Совфеде предлагают дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские сенаторы намерены подготовить законопроект, дающий право осужденным общаться со своими родственниками посредством видеозвонков. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), наряду с возможностью пообщаться с родственниками лично или по телефону, предоставить возможность общения посредством видеозвонков", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

С этой целью комитету СФ по конституционному законодательству и госстроительству предлагается разработать законопроекты о внесении изменений в статью 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также статьи 17 и 18 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Как сообщил ТАСС глава комитета Андрей Клишас, законопроект находится в разработке и планируется, что в скором времени он будет внесен на рассмотрение парламента. "Поддержание постоянного контакта со своей семьей, возможность видеть лица своих родителей, наблюдать как растут дети, несомненно будет оказывать положительное влияние на осужденных. Позволит им почувствовать себя частью общества, осознать свою ответственность за свое будущее и будущее своих близких", - сказал Клишас.

Он полагает, что "нормативное закрепление возможности использования видеоконференцсвязи для общения осужденных с родственниками позволит решить как проблемы, возникающие в условиях карантина, носящего локальный или общефедеральный характер, так и иные проблемы, связанные, например, с удаленностью места содержания осужденного от места проживания родственников".