Эксперт: до 20% жителей Москвы могли перенести новую коронавирусную инфекцию

"Беглый взгляд позволяет сказать, что из тех данных, которые в сообщении [руководителя Департамента здравоохранения Москвы] Алексея Ивановича [Хрипуна] прозвучали, примерно 15-20% населения города Москвы уже сталкивались с данным возбудителем", - сказал он на онлайн-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".

По словам Гинцбурга, количество вновь инфицированных примерно в той же мере в Москве начало уменьшаться. "Поэтому на основании этих данных можно прогнозировать и характер выхода из режима самоизоляции, в котором сейчас находится большинство наших сограждан, и поэтапное восстановление всех связей и экономического взаимодействия как внутри региона, так и межрегиональных связей. Это безусловно очень важный и нужный этап", - отметил он.

Как уточнил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, из более чем 50 тыс. уже проверенных на наличие антител к коронавирусу жителей Москвы иммунитет формируется у 12,5%. "Что же касается тех, у кого мы выявляем уровень иммуноглобулина M, а именно он свидетельствует о том, что пациент получил этот вирус, мы вернемся к этим цифрам примерно через две-три недели, когда проведем этим пациентам параллельное исследование методом ПЦР-диагностики", - сказал глава департамента.