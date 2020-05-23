Центр Гамалеи может начать клинические испытания вакцины против коронавируса в начале июня

"Разработка вакцины идет по тому плану, который утвердил Минздрав. Сейчас мы заканчиваем доклинические исследования, результаты очень положительные, проверены все возможные токсичности. Обезьяны в результате введения этой вакцины демонстрируют высокую иммуногенность этого препарата и безопасность. Согласно плану, я надеюсь если все также успешно будет развиваться, где-то в первой декаде июня мы сможем подать документы в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования этого препарата", - сказал он на онлайн-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".

Гинцбург также выразил надежду, что приступить к масштабному производству вакцины можно будет уже к концу лета этого года. Отвечая на вопрос, кого в первую очередь нужно будет прививать от коронавируса, эксперт заявил о праве первенства на эту процедуру для медицинских работников, которые непосредственно сталкиваются с вирусом при оказании помощи пациентам с COVID-19. "Следующие, для быстрейшей возможности купирования распространения эпидпроцесса, это конечно [должны быть] организованные коллективы. Например, стройки, где в силу своих профессиональных обязанностей и организации этого процесса находится большое количество людей, и они сильно контактируют между собой", - добавил Гинцбург.