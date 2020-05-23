Эксперт: человек с антителами к коронавирусу группы M должен находиться на карантине

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Человек с положительным результатом теста на наличие к коронавирусу антител группы M, показывающих, что инфекция находится в активной фазе, должен находиться на карантине. Об этом заявил в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Наличие иммуноглобулинов класса М всегда говорит, что заразившийся находится на ранней стадии взаимодействия с данным возбудителем, поэтому ход дальнейшей его судьбы еще окончательно не определен с точки зрения взаимодействия с иммунной системой. Поэтому, безусловно, при наличии иммуноглобулинов М заразившийся, не больной, я повторяю, заразившийся, может быть, он никогда не станет больным, должен находиться на карантине, пока не разрешится этот вопрос, заболеет он или же иммунная система справится и позволит ему перенести это бессимптомно", - сказал он на онлайн-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".