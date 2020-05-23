Эксперт: полностью выздоровевший от коронавирусной инфекции пациент повторно не заболеет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Человек, который полностью выздоровел от новой коронавирусной инфекции, повторно заразиться не может, сообщил в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, нужно различать внешне схожие проявления заболевания, которые выглядят как "повторное заболевание". Во многих случаях такая ситуация может быть тождественна тому, что пациент не полностью выздоровел, и возможность его заболевания связана с тем, что "он не повторно заразился, а продолжил болеть". "Эту ситуацию надо четко дифференцировать от возможности повторного заражения. Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает", - сказал Гинцбург на онлайн-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет достоверных данных о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией. При этом она отметила, что от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ.

В то же время главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова не исключила возможности повторного заражения новой коронавирусной инфекцией у людей с ослабленным иммунитетом и у тех, кто переносит коронавирус в легкой или бессимптомной формах.