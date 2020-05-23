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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: полностью выздоровевший от коронавирусной инфекции пациент повторно не заболеет

Внешне схожие проявления заболевания могут выглядеть как "повторное заболевание", заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Человек, который полностью выздоровел от новой коронавирусной инфекции, повторно заразиться не может, сообщил в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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По его словам, нужно различать внешне схожие проявления заболевания, которые выглядят как "повторное заболевание". Во многих случаях такая ситуация может быть тождественна тому, что пациент не полностью выздоровел, и возможность его заболевания связана с тем, что "он не повторно заразился, а продолжил болеть". "Эту ситуацию надо четко дифференцировать от возможности повторного заражения. Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает", - сказал Гинцбург на онлайн-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет достоверных данных о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией. При этом она отметила, что от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ.

В то же время главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова не исключила возможности повторного заражения новой коронавирусной инфекцией у людей с ослабленным иммунитетом и у тех, кто переносит коронавирус в легкой или бессимптомной формах.

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