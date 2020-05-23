В Крыму выздоровели около половины заразившихся коронавирусом

"С сегодняшними двумя выявленными за сутки всего граждан, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, в Крыму 326 человек. Из них 152 человека уже выздоровели", - сказала Романовская на ежедневном совещании регионального оперативного штаба.

Она добавила, что лечение в медучреждениях продолжают 167 человек, в том числе пять находятся в тяжелом состоянии. Романовская не уточнила, продолжают ли лечение дома или в обсерваторах еще семь заразившихся.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что за неделю в регионе количество тестирований на коронавирус не было ниже 1,1 - 1,2 за сутки. "Это позволило значительно повысить уровень тестирования на территории Республики Крым. Практически за эту неделю, показатель тестирования на 100 тыс. населения увеличился в 2,2 раза. Это довольно неплохой показатель, который позволит нам понимать ту ситуацию, которая складывается сегодня на территории полуострова. Мы отмечаем, что, несмотря на увеличение объема тестирования, количество выявляемых лиц у нас остается практически неизменным по сравнению с тем периодом, когда уровень тестирования у нас был несколько меньше", - отметила Пеньковская.

Из 326 зарегистрированных в Крыму случаев новой коронавирусной инфекции 25 были завезены из-за границы, 33 - из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 236 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, четыре - при лабораторном скрининге здоровых людей.