В Мадриде проходит массовая антиправительственная акция на автомобилях

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Жители Мадрида выехали на улицы города в субботу на автомобилях, чтобы принять участие в масштабной акции протеста против действий правительства Испании в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает корреспондент ТАСС, в манифестации принимают участие несколько тысяч человек.

Акция началась на площади Сибелес недалеко от мэрии Мадрида в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Это первый протест в столице страны, проведение которого официально одобрено властями с начала пандемии. Организатором акции стала крайне правая партия "Вокс".

Под звуки клаксонов и призывы к отставке левого коалиционного правительства длинная колонна из автомобилей проехала по центральным улицам столицы. На всех машинах были закреплены флаги королевства. За соблюдением порядка в ходе акции следили десятки полицейских. Аналогичные акции протеста, организованные "Вокс", проходят и в других городах Испании.

Помимо этого протеста крайне правых, уже не первую неделю в 21:00 (22:00 мск) некоторые жители страны стучат по кастрюлям с балконов, выражая свое недовольство действиями правительства. В последние же дни, воспользовавшись тем, что теперь разрешено выходить на прогулку, ряд испанцев устраивают стихийные акции. Так, примерно в 21:00 в Мадриде и некоторых других городах страны подданные королевства собираются в определенных местах, скандируют лозунги против правительства и стучат по посуде.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 234,8 тыс. заболевших, 28 628 пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, были закрыты кафе, школы, спортзалы, отели, развлекательные заведения. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство начинает поэтапно смягчать ограничительные меры.