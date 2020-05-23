Тува закупает ИВЛ "Авента" на 24 млн рублей, чтобы использовать их после снятия запрета

"Дата заключения контракта 21 мая 2020 года. Предмет контракта - поставка аппарата искусственной вентиляции легких. Дата начала исполнения контракта - 21 мая 2020 года. Дата окончания исполнения контракта - 31 декабря 2020 года", - сообщается на сайте. Уточняется, что по данному контракту закуплены 13 аппаратов ИВЛ на сумму порядка 24 миллионов рублей (стоимость одного аппарата 1,8 млн рублей), поставщик товара - КРЭТ.

В министерстве здравоохранения республики ТАСС подтвердили, что контракт заключен на поставку аппаратов "Авента-М".

"Данный контракт согласовывался с поставщиком в начале мая, до печально известных пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Учитывая, что концерн "Радиоэлектронные технологии" является единственным производителем отечественных аппаратов ИВЛ, очередь на поставки критически важного медицинского оборудования в условиях эпидемии коронавируса, как известно, большая. В данный момент в Республике Тыва фиксируются пороговые значения выявления новой коронавирусной инфекции, что создало необходимость развертывания дополнительного инфекционного коечного фонда и оснащение его оборудованием", - сообщили ТАСС в министерстве.

Как пояснили ТАСС в министерстве, оборудование по контракту будет тщательно проверено. В инфекционных госпиталях его начнут использовать только по согласованию с Росздравнадзором и после отмены запрета ведомства на оборот "Авенты-М", а также после получения официального заключения о причинах пожаров в больницах имени Спасокукоцкого в Москве и святого Георгия в Санкт-Петербурге. Если станет известно, что причина возгорания - техническое несовершенство аппаратов ИВЛ, министерство здравоохранения Республики Тыва "инициирует расторжение контракта и возврат средств".

Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты ИВЛ под маркой "Авента", после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По версии правоохранительных органов, основной причиной двух пожаров стало короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппаратов "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом во второй половине апреля. 13 мая Росздравнадзор сообщил, что после пожаров приостановил обращение на территории РФ этих аппаратов, произведенных начиная с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

С начала пандемии в Республике Тыва выявлено 628 случаев заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 74 пациента, в том числе 9 детей. В активной форме заболевания находится 553 человек. Официально зарегистрирован один летальный случай за весь период.