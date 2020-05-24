Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России, в том числе школьники, вылетели в субботу из Нью-Йорка в Москву и Уфу рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на сайте воздушной гавани, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Шереметьево - 12:09 мск.

Как сообщила в субботу журналистам представитель общественной организации "Русская молодежь Америки", на борту самолета находятся более 370 человек. В их числе 12 младенцев и 11-12 школьников. "Русская молодежь Америки" неоднократно содействовала гражданам РФ, в том числе школьникам, столкнувшимся с трудностями в США. Им, в частности, помогали добираться до аэропорта, предоставляли временное жилье, предметы первой необходимости.

Ситуация с учащимися из РФ

"Домой возвращаются 12 школьников и 21 студент. Мы находимся в тесном контакте с их родителями и руководством принимающих регионов, в первую очередь с администрацией Санкт-Петербурга, - приводятся слова посла Анатолия Антонова в Facebook дипмиссии. - Среди ребят - 13 жителей этого города, которые проходили обучение в США в рамках совместной образовательной программы Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа".

Антонов отметил, что "школьники и студенты в приоритетном порядке включаются посольством в списки на вылет, поскольку являются наиболее уязвимой категорией граждан". "Сотрудники консульского отдела постоянно были на связи с ребятами, оперативно решали возникающие вопросы", - добавил посол.

Антонов также сообщил, что "среди пассажиров этого рейса - 67 человек из так называемого "гуманитарного списка", составленного дипломатами посольства. "В его состав вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница. Каждому из них мы постарались оказать необходимую помощь в оформлении документов, необходимых для возвращения домой", - отметил он.

"Сегодняшний перелет стал возможен для жителей более 30 субъектов РФ. Хотел бы подчеркнуть, что благодаря работе наших дипломатов в состав рейса удалось включить жителей регионов, которые не вошли в вывозной список Минкомсвязи", - отметил Антонов.

В Telegram-канале "Госуслуги: США РФ" ранее отмечалось, что на рейс смогут зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, Республике Мордовия, Республике Башкортостан, Пермском крае, Удмуртской Республике, Республике Татарстан.

Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля и 14 мая, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая.