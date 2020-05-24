Севастополь может открыться для туристов после 15 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют, что город сможет принимать туристов со второй половины июня, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Вести Севастополь" врио губернатора Михаил Развожаев.

"С 1 июня мы точно не откроемся, но к середине июня, к 15 числу будем готовиться. Мы будем этим летом принимать гостей, но в ограниченных условиях - с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже", - сказал Развожаев.

Он добавил, что в Севастополе ситуация с коронавирусом стабилизируется, однако если появятся новые вспышки, источником которых могут быть приезжающие в регион, в городе придется вновь вводить ограничительные меры. Для проверки всех приезжающих на границе планируется ввести экспресс-тестирование, оплачивать тесты будут сами туристы.

"Те, кто должны приехать, должны понимать, что понесут еще дополнительные расходы на въездное тестирование - к сожалению, за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не можем", - отметил Развожаев.

По последним данным правительства города, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 154 человека, выздоровели 113, умерли двое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случая заражения, выздоровели 107 936 человек, умерли 3 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.