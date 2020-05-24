В Забайкалье продлили ограничения из-за коронавируса до 8 июня

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.

Основанием для постепенного снятия ограничений является наличие свободного коечного фонда для лечения заразившихся коронавирусом, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.

По данным на 24 мая, в крае зарегистрировано 817 лабораторно подтвержденных случаев заражения, 12 летальных исходов. В регионе разрешена деятельность некоторых объектов торговли. При этом продолжают действовать ограничения для сфер общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов. Также введен масочный режим, необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров в общественных местах.

Коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.