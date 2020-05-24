В Соль-Илецке продлили карантин до 7 июня

ТАСС, 24 мая. Власти Оренбургской области продлили карантин в Соль-Илецке на две недели, до 7 июня. Об этом говорится в обращении главы муниципального образования Алексея Кузьмина, которое в воскресенье размещено на сайте городского округа.

"Вчера на заседании областного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под председательством министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Леонидовны Савиновой было принято решение о продлении карантинных мероприятий на территории города Соль-Илецка еще на две недели: с понедельника 25 мая по 7 июня", - сказано в обращении.

Решение связано с тем, что в Соль-Илецке выявлены четыре новых очага инфекции с неустановленными контактами. "Это свидетельствует о том, что первое время карантина некоторые соль-илечане перемещались по городу и контактировали с инфицированными людьми, велики риски массового распространения инфекции", - написал Кузьмин.

Он также отметил, что обеспечение города продуктами, товарами первой необходимости в условиях карантина не останавливается, продолжают свою деятельность аптечные пункты, предприятия жизнеобеспечения. "Специальные пропуска для перемещения будут выданы только предприятиям и организациям, без которых невозможна жизнедеятельность города. Прошу с пониманием отнестись и к данному конкретному решению, оно необходимо для минимизации контактов и перемещений горожан в нерабочее время", - обратился к жителям глава округа.

Власти региона 10 мая приняли решение ввести в городе двухнедельный карантин, так как были выявлены случаи заражения, не связанные с приезжими гражданами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Оренбургской области, по данным ресурса, выявлено 1 566 случаев заражения, выздоровело 927 человек, умерло 5 жителей. По данным областного Минздрава, в Соль-Илецке выявлено 50 случаев заражения.