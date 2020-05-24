19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом с марта

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 20 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) заразились коронавирусной инфекцией с марта по настоящее время, космонавтов среди них нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ЦПК.

"По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК", - отметили в Центре, подчеркнув, что по состоянию на 24 марта полностью выздоровели 13 человек.

В ЦПК уточнили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. В больницу были направлены два человека, которые уже выписаны.

"Заболеваемость представлена спорадическими, единичными, эпидемически не связанными случаями коронавирусной инфекции COVID-19, завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников", - пояснили в Центре подготовки космонавтов, добавив, что все случаи заражения были выявлены в результате системного, регулярного, массового тестирования сотрудников.

В пресс-службе рассказали, что "космонавтов среди заболевших нет, тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно". При этом график тренировок космонавтов составляется с минимальным привлечением инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер.