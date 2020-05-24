Прокуратура проверит фото с добытыми утками министра экологии Сахалинской области

ТАСС, 24 мая. Правительство Сахалинской области инициировало прокурорскую проверку в отношении регионального министра экологии Владимира Корнева, который выложил в социальную сеть фотографию добытых на охоте уток, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"Правительство Сахалинской области инициировало прокурорскую проверку в отношении регионального министра экологии. Надзорный орган оценит законность отстрела уток, изображенных на фотографии Владимира Корнева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти передали пакет необходимых документов в региональную прокуратуру. Результаты проверки станут известны на следующей неделе.

В выходные дни в социальных сетях распространились фотографии, на которых изображен министр Владимир Корнев, который в обеих руках держит уток, а рядом лежит патронташ.

На этой неделе инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток мэра муниципалитета Гусева и еще одного местного жителя. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в четверг подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Гусева в связи с утратой доверия.