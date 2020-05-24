В центральном Китае обнаружен древний сосуд возрастом 2 тыс. лет

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Китайские ученые исследуют неизвестную жидкость, обнаруженную в запечатанном бронзовом сосуде в гробнице на территории города Санменся в центральной провинции Хэнань.

Возраст сосуда и напитка в нем составляет 2 тыс. лет, сообщило 24 мая агентство Синьхуа. В гробнице археологи также нашли бронзовый меч, разнообразную домашнюю утварь из того же металла и изделия из нефрита. По предварительной оценке археологов, гробница была возведена на рубеже правлений династий Цинь (221 г. до н.э. - 207 г. до н.э.) и Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.). В ней мог быть похоронен чиновник невысокого ранга.

Сосуд в древнем захоронении оказался самой интересной находкой. Неизвестная жидкость в нем имеет желтовато-коричневый цвет. Это первая такая находка в провинции Хэнань, хотя в различных регионах Китая горшки с жидкостью находили и раньше.

По мнению ученых, не менее интересной является форма этого изящного сосуда, отчетливо напоминающая очертания головы и шеи лебедя. Не исключено, что изготовившие его древние мастера придумали такую форму своему изделию, наблюдая за лебедями, которые, судя по всему, обитали в этих краях на стыке династий Цинь и Хань. В последующем белоснежные птицы там полностью исчезли и объявились в Санменся только в 1980 годах, прилетев на зимовку из Сибири. Горожане сразу же полюбили грациозных лебедей и с удовольствием дружат с ними.