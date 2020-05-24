В Северной Осетии зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 13 пациентов и сотрудников республиканской психиатрической больницы в Северной Осетии, сообщили в воскресенье в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

"Источником инфицирования пациентов явились доставляемые в учреждение в остром состоянии скорой медицинской помощью больные с отсутствием на момент госпитализации клинических проявлений ОРВИ <…> COVID-19 выявлен у восьми пациентов и пяти сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

В отдельном корпусе больницы создано отделение для изоляции пациентов с коронавирусом и симптомами ОРВИ, там находятся 19 человек. Девять человек переведены в клиническую больницу скорой медицинской помощи. "В отделении проводится в полном объеме лечение больных легкой и средней степени тяжести... Персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты", - добавили в штабе.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на утро воскресенья зарегистрировано 2 645 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.