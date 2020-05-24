{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Амурском ГПЗ заявили, что массовый намаз не несет рисков распространения коронавируса

Представители "Газпром переработка Благовещенск" отметили, что сотрудники подрядных организаций не покидают вахтовые городки и стройплощадку, где нет случаев заражения

ТАСС, 24 мая. Прошедшая на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) массовая молитва мусульман по случаю праздника Ураза-байрам не несет риска распространения коронавируса, так как на предприятии уже длительное время действует режим изоляции, а сотрудники контактируют только друг с другом. Случаев инфицирования не зарегистрировано, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром переработка Благовещенск".

В воскресенье в местных соцсетях распространили видео с ГПЗ, где сотни людей вышли на общую молитву.

"Сотрудники находятся на строительстве достаточно продолжительное время - в течение нескольких месяцев. Эти люди уже давно совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства. Основная часть из них принимала участие в намазе, находясь на территории общежитий, остальные - на открытом пространстве", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что работы на заводе "полностью идут в режиме "закрытого контура", сотрудники подрядных организаций не покидают вахтовые городки и стройплощадку, а до ближайшего города от нее 15 км. "Внутри периметра строители находятся под медицинским контролем. Случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке нет", - уточнила представитель пресс-службы.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
Власти НАО обустроили 11 пунктов временного размещения для пострадавших от паводка
В них может одновременно находиться почти 400 человек
Читать полностью