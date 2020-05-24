На Амурском ГПЗ заявили, что массовый намаз не несет рисков распространения коронавируса

ТАСС, 24 мая. Прошедшая на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) массовая молитва мусульман по случаю праздника Ураза-байрам не несет риска распространения коронавируса, так как на предприятии уже длительное время действует режим изоляции, а сотрудники контактируют только друг с другом. Случаев инфицирования не зарегистрировано, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром переработка Благовещенск".

В воскресенье в местных соцсетях распространили видео с ГПЗ, где сотни людей вышли на общую молитву.

"Сотрудники находятся на строительстве достаточно продолжительное время - в течение нескольких месяцев. Эти люди уже давно совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства. Основная часть из них принимала участие в намазе, находясь на территории общежитий, остальные - на открытом пространстве", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что работы на заводе "полностью идут в режиме "закрытого контура", сотрудники подрядных организаций не покидают вахтовые городки и стройплощадку, а до ближайшего города от нее 15 км. "Внутри периметра строители находятся под медицинским контролем. Случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке нет", - уточнила представитель пресс-службы.