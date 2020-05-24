Власти НАО обустроили 11 пунктов временного размещения для пострадавших от паводка

ТАСС, 24 мая. Власти Ненецкого автономного округа, где паводком подтоплено пять населенных пунктов, а в одном из муниципальных образований введен режим ЧС, подготовили 11 пунктов временного размещения (ПВР). В них может одновременно находиться почти 400 человек, в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В муниципальном образовании "Великовисочный сельсовет"... в готовности находятся шесть пунктов временного размещения населения вместимостью 225 человек. Население подтопленных домов в настоящее время находится в своих домах, в случае необходимости будет размещено у родственников <...> В муниципальном образовании "Пустозерский сельсовет" в готовности один ПВР общей вместимостью 20 человек, в "Хоседа-Хардском сельсовете" - четыре ПВР общей вместимостью 125 человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в НАО подтоплены села Великовисочное и Оксино, деревни Лабожское, Тошвиска, и Щелино. В муниципальном образовании "Великовисочный сельсовет", введен режим "чрезвычайная ситуация", там в четырех населенных пунктах подтоплено 273 придомовых территории и 223 жилых дома, в которых проживает 462 человека в том числе 79 несовершеннолетних.

"Проводится комплекс превентивных мероприятий, в том числе информирование населения о складывающейся и прогнозируемой обстановке. Осуществляется мониторинг уровня воды, организовано обеспечение работы объектов жизнеобеспечения населения, организовано обеспечение населения продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости и медицинское обеспечение", - отмечается в сообщении.