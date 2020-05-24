Помощник Трампа заявил, что не обеспокоен его здоровьем

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не обеспокоен состоянием здоровья хозяина Белого дома Дональда Трампа, поскольку тот тесно консультируется со своими врачами и энергично работает. Об этом О'Брайен заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS .

На вопрос о том, что Трамп помимо гидроксихлорохина принимает азитромицин, О'Брайен отметил, что ему не известно "о каких-либо других препаратах, но президент тесно консультируется со своим лечащим врачом Шоном Конли". "Думаю, президент находится под чутким медицинским наблюдением. Он [Трамп] делает правильные вещи относительно того, что он и его врачи считают полезным", - сказал он.

"Я не обеспокоен его здоровьем, он гораздо энергичнее многих. [Президент] работает по 16-18 часов в день", - сказал помощник президента.

Трамп 18 мая признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы дают отрицательный результат.