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Пандемия коронавируса нового типа

В Берлине выразили готовность разместить пациентов с коронавирусом из Москвы

По словам правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, пока реакции на предложение не последовало
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© Сергей Бобылев/ТАСС

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер предложил Москве, которая является городом-побратимом германской столицы, направить на лечение в ФРГ пациентов с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в опубликованном в воскресенье вечером интервью изданию Der Tagesspiegel.

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"Вместе с [клиникой] Charite мы сделали Италии предложение [о размещении пациентов], которое в конечном итоге не было принято. Вместо этого наша университетская клиника приняла пациентов из Франции, за что президент Эмманюэль Макрон несколько дней назад письменно поблагодарил нас", - отметил Мюллер.

"Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал правящий бургомистр.

По его словам, пока реакции на предложение не последовало.

Теги
ГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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