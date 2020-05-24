Власти Крыма объяснили введение платы за обсерваторы необходимостью запустить турсезон

В воскресенье на сайте были размещены поправки к указу главы Крыма, согласно которым жители других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки в Крым, будут оплачивать размещение в обсерваторе и лабораторные исследования коронавирус. Ранее плата за нахождение в обсерваторе не взималась.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Крыма объяснили введение платы за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели необходимостью запустить туристический сезон. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства республики.

"Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов РФ. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики - завозные", - говорится в сообщении.

Также указом обязали всех работодателей сообщать о приезде сотрудников на вахту. "Работодатели не позднее, чем за 7 календарных дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников для осуществления работ вахтовым методом направляют на имя главы Республики Крым", - указано в тексте.

В республике с 18 мая отменен режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.

В Республике Крым за сутки зафиксировано 14 новых случаев заражения. Всего по состоянию на 24 мая в Крыму зарегистрированы 340 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человек, умерли девять. Под медицинским наблюдением находятся 2 006 человек, на дому - 1 099, в стационарах - 289, в обсерваторах - 618.

Турпоток в Крым

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже недосчиталась от 1 млн до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии коронавируса до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка либо отели будут принимать только жителей региона.