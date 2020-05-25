На Сахалине впервые проходят соревнования по поиску с воздуха нелегальных свалок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Областной конкурс "Чистые острова" стартовал на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе на Сахалине. Владельцы беспилотников до конца недели ради денежных призов будут искать с воздуха несанкционированные свалки мусора, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Впервые в истории появились соревнования по поиску несанкционированных свалок с помощью дронов. Результаты будут подводиться ежедневно, каждый участник получает по 5 тыс. рублей за каждую найденную свалку. Таких свалок каждый может найти и по 5, и 10, и более за день", - сообщили в пресс-службе. Всего в конкурсе принимают участие около 20 человек, но цифра непостоянная. Любой желающий может принять участие в соревнованиях в удобный для него день до конца недели.

До 31 мая каждому участнику предоставляют доступ к системе, в которую он выкладывает фото- и видеоматериалы, а также координаты обнаруженного скопления мусора. Информация попадает в ситуационный центр. Если выясняется, что ранее на электронной карте не было обнаруженных участником свалок, человеку полагается вознаграждение за каждый обнаруженный и подтвержденный объект.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора, особенно в Южно-Сахалинском и Корсаковском городских округах. Губернатор Валерий Лимаренко сказал ТАСС, что на 1 января были зарегистрированы 123 незаконные свалки. Согласно последним данным, на островах имеется уже около 845 мест стихийного скопления отходов. Мероприятия по обнаружению и ликвидации таких объектов проходит в регионе по нацпроекту "Экология".

Региональные власти планируют создать на островах центр координации полетов беспилотников. Сейчас дроны оказывают помощь при обнаружении лесных пожаров и свалок. С 1 мая с их помощью выявили 89 мусорных полигонов и несколько лесных возгораний, в отношении нарушителей составлены 11 протоколов. Также дроны планируется применять для контроля промысла рыбы, обследования электросетей и трубопроводов, мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ и дорожного хозяйства. Беспилотники имеются во многих муниципалитетах, но получаемая информация разрознена и ее нужно структурировать.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).