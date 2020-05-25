Сотрудники МЧС продезинфицировали более 23,8 тыс. зданий транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели в РФ дезинфекцию более 23,8 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в условиях пандемии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специальная санитарная обработка проведена на 6298 объектах социального обслуживания общей площадью более 3,5 млн кв. м. Обработано более 23,8 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 4,4 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, обработано 1 957 лечебных учреждений общей площадью более 1,8 млн кв. м, 1 085 образовательных учреждений общей площадью более 2 млн кв. м. Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. Обработано более 34 тыс. объектов МЧС общей площадью более 27 млн кв. м. Также продезинфицировано более 4,6 тыс. км дорог и более 50 тыс. единиц техники, в том числе более 31,5 тыс.

Накануне для дезинфекции объектов на территории Ботлихского, Буйнакского и Гунибского районов Дагестана прибыла дополнительная группировка Волжского спасцентра МЧС в составе 60 человек и 14 единиц техники. Регион занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Дагестане зарегистрировано 4 095 таких случаев, 3 267 человек выздоровели, умерли 84 человека. На изоляции в республике находятся 4 438 человек.